Migranti. A Torino un percorso formativo per rendere le aziende più inclusive

Roma, 28 aprile 2026 – A Torino prende forma un’iniziativa concreta rivolta al mondo delle imprese e della gestione delle risorse umane. Si tratta del percorso formativo “Lavoratori stranieri in azienda: inserimento efficace, gestione quotidiana, inclusione sostenibile”, promosso nell’ambito del Progetto Giòcatela, con l’obiettivo di accompagnare le aziende verso modelli organizzativi più inclusivi e sostenibili.

Il ciclo di incontri si svolgerà nelle mattinate del 6, 13 e 20 maggio 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la sede di Ceipiemonte, in via Nizza 262/56, all’interno del Polo uffici Lingotto di Torino. L’iniziativa è organizzata dallo stesso Ceipiemonte insieme a Progetto Tenda, con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso la quota IRPEF dell’otto per mille.

Formazione pratica per affrontare la diversità in azienda

Il percorso è pensato per chi opera quotidianamente in contesti aziendali – manager, responsabili HR e figure organizzative – e intende acquisire strumenti concreti per gestire in modo efficace l’inserimento dei lavoratori stranieri. Non si tratta di un approccio teorico, ma di una formazione costruita su casi reali, simulazioni e dinamiche operative che riflettono le sfide quotidiane delle imprese.

L’obiettivo è fornire competenze utili per progettare e implementare strategie capaci di trasformare la diversità culturale in un valore aggiunto. In un contesto economico sempre più globale, infatti, la capacità di gestire team eterogenei rappresenta un elemento competitivo sempre più rilevante.

Inclusione come leva strategica per le imprese

Il corso si inserisce in un quadro più ampio di riflessione sul ruolo delle aziende nella costruzione di ambienti di lavoro inclusivi. L’inclusione non viene più considerata solo un tema etico o sociale, ma una vera e propria leva strategica per migliorare produttività, innovazione e clima aziendale.

Attraverso il percorso del Progetto Giòcatela, le imprese partecipanti potranno sviluppare strumenti pratici per favorire l’integrazione, prevenire criticità e valorizzare le competenze dei lavoratori stranieri, contribuendo al tempo stesso a un modello di sviluppo più equilibrato e sostenibile.

Iscrizioni e modalità di partecipazione

La partecipazione al corso è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati. È richiesta la frequenza obbligatoria per l’intera durata del percorso formativo. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 aprile 2026.

Per partecipare o ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email training.eda@centroestero.org.