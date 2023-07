Migranti, Papa Francesco incontra la Premier dell’Uganda per parlare di accoglienza

Roma, 24 luglio 2023 – Nella mattinata di oggi Papa Francesco ha incontrato la primo ministro dell’Uganda, Robinah Nabbaja, in un colloquio durato circa venti minuti. Durante la conversazione, i due leader hanno affrontato temi di grande importanza, ma uno in particolare ha toccato il cuore del Papa: l’accoglienza ai migranti e ai rifugiati provenienti non solo dalla regione africana, ma anche da Paesi dell’Asia centrale.

Migranti, Papa Francesco incontra la Premier ugandese

La Santa Sede ha riferito che Papa Francesco è stato particolarmente colpito dalla generosità delle istituzioni ugandesi nell’offrire accoglienza ai migranti e rifugiati provenienti da diverse parti del mondo. L’Uganda, un paese che ha affrontato sfide e difficoltà di varia natura, si è infatti distinto per la sua apertura e solidarietà verso coloro che cercano rifugio e protezione. Nell’incontro, il Pontefice e la Premier hanno discusso anche di altri temi importanti, ma l’attenzione alla questione dei migranti è stata al centro della conversazione. D’altronde, Papa Francesco ha sempre sostenuto l’importanza di accogliere gli stranieri e di trattarli con umanità e dignità, sottolineando che l’accoglienza è un dovere etico e morale che riguarda tutti gli esseri umani.

In segno di amicizia e riconoscimento per l’impegno dell’Uganda nei confronti dei migranti e per promuovere la pace, Papa Francesco ha infine donato alla primo ministro un’opera in bronzo raffigurante una colomba che porta un ramoscello d’olivo, simbolo di pace e riconciliazione. La scritta “Siate messaggeri di pace” accompagna il dono, un invito a continuare a diffondere messaggi di armonia e fratellanza.

Oltre all’opera in bronzo, il Papa ha regalato alla Premier i volumi dei documenti papali, tra cui il Messaggio per la Giornata mondiale della Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, curato dalla Librerie Editrice Vaticana. Doni che riflettono il desiderio del Papa di condividere il messaggio di pace e di fraternità universale, valori che entrambi condividono e promuovono.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia