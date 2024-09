Migranti, aggressioni razziste a Grumo Nevano: cresce l’allarme nella periferia di Napoli

in

Roma, 3 settembre 2024 – Nelle prime ore di sabato scorso, a Grumo Nevano, un immigrato che camminava tranquillamente per strada è stato vittima di un’aggressione brutale. Quattro giovani su due scooter lo hanno accerchiato, spintonato, e quando ha cercato di fuggire, uno di loro lo ha inseguito, colpendolo ripetutamente con violenti calci alle spalle. Questo episodio, catturato dalle telecamere di sorveglianza, è solo uno dei tanti attacchi subiti da cittadini migranti che vivono nell’area.

Migranti, attacchi razzisti a Grumo Nevano

Nelle ultime settimane si sono verificati almeno quindici episodi simili, che hanno spinto la comunità dei migranti a manifestare la loro preoccupazione. E proprio per questo, domenica pomeriggio, circa 350 persone hanno protestato davanti alla caserma dei carabinieri di Grumo Nevano, chiedendo maggiore protezione. Per capire come gestire la situazione, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontrato una delegazione di manifestanti e ha ordinato un rafforzamento dei controlli sul territorio. Inoltre, ha condannato fermamente gli episodi di violenza e discriminazione, garantendo che le indagini proseguiranno con la massima attenzione.

Anche in Parlamento la questione è stata sollevata. Il deputato PD Marco Sarracino ha parlato di un’escalation di violenza razzista, descrivendo un gruppo di giovani che, nelle prime ore del mattino o in tarda serata, aggredisce migranti con calci, pugni e armi.

Le forze dell’ordine ora stanno indagando per identificare e fermare i responsabili, che si presume siano molto giovani. Il sindaco di Grumo Nevano, Umberto Cimmino, ha minimizzato l’ipotesi di una matrice razzista, definendo i colpevoli come “balordi” che prendono di mira i più deboli, ma ha condannato la violenza e ha espresso solidarietà alle vittime. In ogni caso, la comunità locale e le autorità sono adesso chiamate a garantire la sicurezza e a prevenire ulteriori episodi di violenza.

