Migranti, gli studenti dell’ISIS Gobetti-Volta in scena per dare voce ai dispersi del mare

Roma, 3 settembre 2024 – Il Teatro Romano di Fiesole si prepara ad accogliere uno spettacolo che unisce mito e attualità, presentato dagli studenti dell’ISIS Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli. Mercoledì 21 settembre, alle ore 10:30, la compagnia teatrale scolastica porterà in scena “Odisseo, mediterraneo migrante”, un’opera che rivisita l’Odissea di Omero per rendere omaggio ai migranti che hanno perso la vita attraversando il Mar Mediterraneo.

Uno spettacolo per ricordare i migranti morti in mare

Il progetto nasce dalla volontà di ricordare le tragiche morti di migliaia di migranti. “Meysam Ghasemi, Shahida Raza, Torpekai Amarkhel, sono ‘solo’ tre dei troppi morti nel naufragio di Cutro. Uomini, donne, bambini, fuggiti dalla miseria, dalla fame, dalle tante troppe guerre che affliggono il sud del mondo e le cui vite si sono spezzate a poche centinaia di metri dalle coste italiane. A tutti loro, e perché le cose cambino, è dedicato questo spettacolo”, spiegano gli studenti-attori.

Lo spettacolo, che si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, non si limita a una commemorazione, ma lancia anche un forte messaggio di speranza e cambiamento. Con l’Odissea come metafora, i giovani attori intendono far riflettere il pubblico sull’umanità condivisa e sull’urgenza di risposte concrete a una crisi umanitaria che non può più essere ignorata. Questo evento teatrale non è quindi solo un’occasione culturale, ma un invito a una maggiore consapevolezza e a un impegno collettivo per il futuro.

