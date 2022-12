Agrigento, maxi sbarco di 281 migranti

Roma, 21 dicembre 2022 – Ad Agrigento è avvenuto un maxi sbarco di migranti: 281 persone sono stati avvistate a largo di Licata a bordo di un barcone. Successivamente, poi, sono state trasferite dalla Guardia di Finanza a Porto Empedocle. Ne hanno parlato oggi nella Sala San Michele Arcangelo della Questura di Agrigento durante il tradizionale scambio di auguri.

Migranti, salvate 281 persone a largo di Agrigento

Durante l’incontro, al quale ha presenziato anche il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, sono stati presentati due nuovi dirigenti del commissario capo Maria Lucia Lombardo, chiamata alla guida del commissariato di Palma di Montechiaro e del commissario capo Dario Infurna che sostituisce il vice questore Angelo Cavaleri alla guida dell’ufficio Immigrazione. Inoltre, si è parlato del recente maxi sbarco di migranti. 281 persone sono state infatti avvistate a largo di Agrigento, e recuperate dalla Guardia di Finanza. Stando a quanto sottolineato, era molto tempo tempo che in questa zona non si registravano sbarchi così importanti.

“Proprio stanotte sono sbarcate a Porto Empedocle 281 migranti. Per questo stiamo strutturando e organizzando i servizi, così da avere l’hotspot pronto per le numerose presenze. Inizialmente sono stati avvistati in territorio di Licata. E poi sotto costa sono stati trasferiti in un’imbarcazione della Guardia di Finanza che li ha portati sul territorio di Porto Empedocle”, ha spiegato il questore Iraci.

