Migranti in cambio di dazi agevolati: l’ultima trovata dell’Ue per fermare i flussi

Roma, 21 dicembre 2022 – Meno migranti e dazi più agevolati: così l’Unione europea ha intenzione di convincere i Paesi d’Origine a impedire i flussi migratori dei suoi cittadini verso il nostro continente. Insomma: puntando sul mercato unico. I 27 Stati membri hanno già dato il primo via libera alla riforma del regolamento sul sistema di preferenze generalizzate, ovvero le norme che appunto regolano i rapporti commerciali con i Paesi in via di sviluppo.

Migranti in cambio di dazi agevolati: la proposta dell’Ue

Pare quindi che l’Unione europea abbia inserito tra le more della riforma proprio una postilla sui migranti. In poche parole, se i Paesi meno sviluppati o in via di sviluppo vogliono continuare a esportare in Europa tramite dazi agevolati, devono impegnarsi a riprendere i loro cittadini espulsi dagli Stati dell’Ue. Nel caso la riforma dovesse essere approvata in via definitiva, gli Stati membri potrebbero chiedere una sanzione. E quindi riattivare i dati normali, per i Paesi africani o asiatici che si rifiutano di accogliere i cittadini espulsi. Non solo: il testo prevederebbe uno stop più rapido, e permetterebbe di scavalcare una serie di scogli burocratici.

Al momento il meccanismo, proposto dalla Commissione, ha già ricevuto l’ok dei governi Ue. Manca quindi solamente il via libera del Parlamento europeo. Approvazione che, però, a stento non arriverà, soprattutto a fronte della crescente approvazione in termini di rimpatri anche dal centro sinistra.

Secondo un rapporto della Corte dei Conti europea, ogni anno solamente il 19% di coloro che ricevono l’ordine di tornare nel proprio Paese di origine effettivamente lo fanno. Tra i Paesi con il più alto numero di migranti non rimpatriati ci sono Afghanistan, Siria, Pakistan, Nigeria, India, Bangladesh e Guinea. Tutti Stati che fanno parte della lista dei beneficiari della tariffe agevolate.

