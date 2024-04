Svizzera, aumento preoccupante delle segnalazioni di razzismo nelle scuole e a lavoro

Roma, 30 aprile 2024 – La Svizzera, nel 2023, ha registrato un drammatico aumento delle segnalazioni di episodi di razzismo, con un incremento del 24% rispetto al 2022. Secondo il rapporto annuale dei centri di consulenza sul razzismo, infatti, sono stati registrati 876 casi, la maggior parte dei quali si è verificata nelle scuole, ma anche nei luoghi di lavoro e negli spazi pubblici.

Razzismo, in Svizzera registrati episodi soprattutto a scuola

Le segnalazioni aggiuntive ammontano a 168, come precisato dalla Commissione federale contro il razzismo (CFR), l’ONG humanrights.ch e la Rete di consulenza per le vittime del razzismo. E si evidenzia che oltre 180 casi hanno avuto luogo in contesti educativi, inclusi gruppi sui social network creati dagli studenti. Un esempio allarmante è quello di un bambino di 11 anni chiamato regolarmente “negro” nel gruppo WhatsApp della sua classe, con la scuola che ha rifiutato di intervenire, sostenendo che non rientrasse nella sua competenza. Di fronte a questo aumento costante di razzismo nelle scuole e in altri istituti educativi, risulta urgente potenziare le misure di prevenzione. Per questo le tre organizzazioni chiedono un lavoro educativo con gli studenti e una formazione adeguata per tutto il personale scolastico.

La forma più comune di discriminazione è risultata essere la xenofobia, seguita dal razzismo contro le persone di colore. Si è anche verificato un aumento dell’ostilità verso le persone provenienti dai Paesi arabi e il razzismo anti-musulmano, insieme a un significativo incremento dei casi di antisemitismo. Secondo la nota, poi, l’aumento delle segnalazioni è da attribuire a sviluppi sociali e a eventi verificatisi nel corso dell’anno, come la guerra in Medio Oriente, che ha rafforzato le dinamiche razziste e antisemite.

Le organizzazioni coinvolte, infine, sottolineano l’urgenza di cambiamenti strutturali e istituzionali nel settore dell’istruzione, della politica e sul mercato del lavoro e dell’alloggio per contrastare efficacemente il razzismo e garantire un ambiente inclusivo e rispettoso per tutti.

