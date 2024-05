“Migranti e (dis)uguaglianze”: il 6 giugno a Bologna analisi e proposte per una cittadinanza più inclusiva

Roma, 16 maggio 2024 – Il 6 giugno prossimo, a Bologna, si terrà un importante convegno dedicato all’analisi e alla discussione sulle sfide legate all’accesso ai diritti sociali delle persone migranti in Italia. Organizzato presso l’Auditorium Biagi, l’evento riunirà esperti, rappresentanti istituzionali, sindacati, associazioni e movimenti per formulare proposte concrete mirate a promuovere una “cittadinanza sociale” inclusiva e solidale.

Migranti, un evento per migliorare l’accoglienza

L’obiettivo del convegno è quello di promuovere un dialogo costruttivo e formulare proposte concrete per migliorare l’integrazione sociale e l’accesso ai diritti delle comunità migranti, contribuendo così a costruire una società più inclusiva e solidale per tutti i cittadini. Secondo i dati Istat, infatti, nel 2022 il 33% delle famiglie straniere residenti in Italia viveva in condizioni di povertà assoluta. Per le famiglie di sole persone italiane, invece, tale incidenza era cinque volte inferiore. Questi numeri, seppur parziali nella comprensione della complessità delle situazioni di povertà, discriminazione e status giuridico, pongono l’accento sull’urgente necessità di affrontare la questione dell’accesso ai diritti sociali per le comunità migranti nel nostro Paese.

Il programma della giornata prevede una serie di interventi e discussioni focalizzate su temi cruciali legati alla disuguaglianza sociale. Si partirà con relazioni di esperti che analizzeranno criticità nell’assetto regolativo nazionale, la correlazione tra povertà economica e immigrazione, le politiche europee in materia di diritti sociali e il ruolo della società civile nel contenzioso strategico. Successivamente, i partecipanti si divideranno in gruppi di lavoro tematici per elaborare proposte di cambiamento su tre macroaree: lavoro, welfare e accesso alla casa. La pausa pranzo offrirà l’occasione per scambiare idee e opinioni, prima di riprendere i lavori in plenaria con la presentazione delle proposte emerse dai gruppi di lavoro.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di rappresentanti sindacali, istituzionali e accademici, tra cui Ibrahima Niane della Fillea-CGIL Lombardia, l’Assessore al welfare di Bologna Luca Rizzo Nervo, la Professoressa Laura Fregolent dell’Università di Venezia e Alberto Guariso dell’ASGI.

