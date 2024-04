Tragedia al largo delle Isole Canarie: decine di migranti dispersi a causa di un naufragio

Roma, 29 aprile 2024 – Un tragico naufragio ha scosso le acque al largo de El Hierro, una delle isole Canarie, lasciando decine di migranti dispersi in mare. Secondo quanto riportato dall’ANSA, nove persone sono state soccorse con un elicottero e portate sull’isola per ricevere assistenza sanitaria. Tuttavia, alcuni sopravvissuti hanno raccontato ai soccorritori un resoconto angosciante dell’evento.

Migranti, naufragio a largo delle Isole Canarie

L’incidente, avvenuto a circa 60 miglia nautiche a sud de La Restinga (El Hierro), è stato notificato dall’equipaggio di una nave mercantile di passaggio chiamata Beskidy. Quest’ultima ha segnalato che l’imbarcazione dei migranti era in una situazione di “semi-affondamento”. E secondo i racconti dei sopravvissuti, la barca si sarebbe ribaltata due giorni fa, lasciando circa 60 migranti in balia delle onde. Fortunatamente, alcuni di loro sono riusciti a rigirare l’imbarcazione e a tornarvici sopra, ma la sorte dei rimanenti è ancora incerta. Il servizio di salvataggio marittimo spagnolo è intervenuto immediatamente dopo la segnalazione, mobilitando un elicottero e un’imbarcazione di emergenza per i soccorsi.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali sul numero di morti e dispersi in questo tragico naufragio. Tuttavia, le autorità spagnole stanno conducendo operazioni di ricerca e soccorso per trovare eventuali sopravvissuti e portare assistenza a coloro che sono ancora in pericolo.

