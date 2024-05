Invia denaro con facilità con Ria su Mobile Wallet: tariffe convenienti in nuovi Paesi!

Se cercavi un modo semplice ed efficiente per inviare denaro ai tuoi cari, Ria è la soluzione che fa al caso tuo. Con la nostra rete in costante espansione e le tariffe convenienti, rendiamo il trasferimento di denaro più accessibile che mai e la ricezione sempre più comoda.

Invia denaro ovunque conta per te

Immagina di poter inviare denaro direttamente sul cellulare del destinatario: grazie al nostro servizio, questa possibilità è ora una realtà. Con oltre 1,7 Miliardi di utenti in 52 paesi in 5 continenti offriamo un modo rapido e affidabile per inviare denaro dove conta per te.

Tariffe competitive su mobile wallet per nuove destinazioni

Siamo entusiasti di annunciare che abbiamo ampliato il nostro servizio, offrendo tariffe convenienti in nuovi paesi del Sud America. Grazie alla nostra partnership esclusiva con Yape, abbiamo reso possibile il trasferimento di denaro in Perù a tariffe competitive (a partire da 2,90€) e continuiamo a espandere la nostra rete per offrire i migliori servizi ai nostri clienti. Infatti, da Aprile 2024, puoi inviare denaro anche in Colombia su mobile wallet a partire da 2,90€.

Ma non finisce qui. Abbiamo esteso il trasferimento su wallet a tariffe vantaggiose anche a una serie di altri paesi dell’Africa, tra cui Camerun, Mali, Costa D’Avorio, Kenya, Burkina Faso, Tanzania e Guinea, tutti a partire da soli 2,90€. E per i nostri clienti in Senegal, offriamo tariffe ancora più competitive a partire da soli 1,90€.

Perché scegliere Ria?

Con Ria, non solo godrai di tariffe competitive ma avrai anche la tranquillità di sapere che i tuoi trasferimenti sono sicuri e affidabili. Scegli Ria per un’esperienza di trasferimento di denaro senza problemi. Espandi i tuoi orizzonti di invio denaro oggi stesso!

Ria Money Transfer è un leader globale nell’industria del trasferimento di denaro transfrontaliero e fa parte del gruppo Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT). Con una rete di oltre 500.000 sedi, siamo presenti in quasi 200 paesi e territori.