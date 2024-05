Fondazione Pangea: a Roma uno sportello di sostegno per le donne migranti

Roma, 15 maggio 2024 – Da oltre un anno, Fondazione Pangea ha aperto uno sportello legale e socio-sanitario dedicato esclusivamente alle donne migranti. L’iniziativa nasce per offrire un punto di riferimento cruciale in un percorso spesso difficile e complesso. Con un approccio interculturale di genere, lo sportello si propone di accogliere, ascoltare e orientare le donne provenienti da ogni parte del mondo che fuggono da guerre, povertà o situazioni violente.

Migranti, uno sportello di aiuto per donne in difficoltà

Simona Lanzoni, vice presidente di Fondazione Pangea, sottolinea l’importanza di questo progetto. Nato dall’osservazione diretta delle necessità delle donne migranti accogliate nelle case rifugio e nelle emergenze, si è rivelato fin da subito fondamentale. Spesso sole con i figli e prive di una guida, queste donne si trovano a affrontare situazioni complesse. E senza conoscere i propri diritti o i servizi disponibili. Lo sportello mira proprio a colmare questa lacuna, offrendo consulenza legale gratuita e supporto psicologico specializzato. Nei primi 10 mesi di attività, oltre 100 donne si sono rivolte allo sportello. Erano tutte provenienti da diverse parti del mondo, dall’Afghanistan al sud America, dall’Africa al Pakistan. Ogni caso è unico e richiede un approccio personalizzato: dalla consulenza legale per risolvere questioni burocratiche complesse al sostegno psicologico per affrontare situazioni di violenza intra-familiare.

Il progetto ha già ottenuto risultati significativi, come nel caso di Luiz Maria dalla Colombia, che ha ottenuto asilo politico grazie al supporto dello sportello. Oppure Fatima, giovane senegalese incinta, che ha ricevuto assistenza sanitaria e supporto per prendere una decisione consapevole sul futuro del suo bambino. Anche storie come quella di Maria e sua figlia Vanessa, provenienti dal Perù, testimoniano l’importanza di un accompagnamento costante e specializzato in un percorso complesso come quello dell’asilo politico.

