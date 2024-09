Migranti, al via il programma di formazione SPRInt per migliorare l’accoglienza

Roma, 2 settembre 2024 – Il progetto SPRInt (Supporto alla Prefettura di Roma per l’integrazione di cittadini di paesi terzi) lancia una nuova iniziativa formativa rivolta agli operatori dei Sindacati e Patronati dell’area metropolitana di Roma Capitale. Dal 17 settembre al 19 novembre 2024, presso la sede di Programma integra in via S. Antonio Gianelli, 19/a, si terranno una serie di incontri volti a rafforzare le competenze degli operatori che lavorano a stretto contatto con migranti e rifugiati.

Migranti, che cos’è il nuovo progetto di SPRInt

L’obiettivo di questa formazione è garantire che i servizi di accoglienza e inclusione offerti ai cittadini migranti siano sempre più efficaci, innovativi e tempestivi. Gli operatori avranno l’opportunità di approfondire una vasta gamma di temi cruciali per l’inclusione sociale, tra cui i diritti dei migranti e il supporto ai minori stranieri non accompagnati. Il programma, limitato a 25 partecipanti, mira a potenziare le competenze necessarie per offrire un servizio che rispetti i diritti e le diversità delle persone migranti. Le iscrizioni, che dovranno essere completate entro il 12 settembre 2024, saranno accettate in base all’ordine di arrivo delle domande tramite un modulo online.

Promosso dal progetto SPRInt e guidato dalla Prefettura di Roma in partenariato con Programma integra e Croce Rossa Italiana, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una società più accogliente e inclusiva. L’impegno è quello di rispondere alle esigenze dei migranti in modo innovativo e veloce, valorizzando le diversità e offrendo un supporto concreto a chi è in cerca di un nuovo inizio.

