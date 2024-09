Assistenza a senza dimora e migranti, la Giunta di Roma capitale approva il progetto Lgnet3

in

Roma, 3 settembre 2024 – La Giunta di Roma Capitale ha approvato gli schemi di accordo di Cooperazione tra il Dipartimento Politiche Sociali e Salute e ASL Roma 1, ASL Roma 2 e ASL Roma 3 per l’attuazione del progetto LGNet3. Il servizio, finanziato dal fondo asilo migrazione integrazione 2021-2027, prevede 4 unità mobili sociosanitarie, con personale specializzato, per dare un’assistenza sia sociale che sanitaria ai senza dimora, migranti e minori non comunitari.

