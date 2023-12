Migranti, l’appello del Vescovo di Bergamo divide la politica locale sul tema accoglienza

Roma, 22 dicembre 2023 – Il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha lanciato un appello per l’accoglienza dei migranti, suscitando una divisione di opinioni tra i politici locali bergamaschi. Mentre alcuni esprimono sostegno all’appello ecclesiastico, altri infatti sottolineano la necessità di regole chiare e paletti nell’affrontare il complesso fenomeno migratorio.

Monsignor Beschi: “Aprite le porte ai migranti, manifestate solidarietà e accoglienza”

Il segretario cittadino del Partito Democratico, Alessandro De Bernardis, ha elogiato il Vescovo per aver delineato chiaramente la situazione globale e le crisi attuali, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale nella creazione di reti di accoglienza e nell’integrazione dei migranti nel tessuto sociale bergamasco. “La realtà bergamasca si è prodigata in tutte le sue forme per l’accoglienza dei migranti rifugiati, per dare loro un tetto e per tutelare la loro salute. Le parole di vero cristianesimo del Vescovo dovrebbero essere lette e studiate da chi troppo spesso sbandiera la propria cristianità a parole, ma non riesce a declinarla nei fatti”, ha inoltre sottolineato.

Dall’ala centrosinistra, poi, Oriana Ruzzini, consigliera comunale di Bergamo, ha concordato con l’appello del Vescovo, sottolineando la necessità non solo di accogliere ma anche di integrare i migranti. Allo stesso tempo, ha anche criticato il governo centrale per la mancanza di investimenti e visione politica in materia di migrazione, evidenziando la responsabilità delle strutture diocesane e dei comuni nel garantire diritti umani e favorire l’autonomia dei migranti.

Dal lato opposto, Alberto Ribolla, consigliere comunale della Lega, ha dichiarato che non si può risolvere il problema delle migrazioni accettando indiscriminatamente tutti gli spostamenti dalle terre di origine. E per questo ha ribadito la necessità di regole chiare e paletti per gestire gli sbarchi e l’accoglienza, mantenendo una prospettiva sostenibile sia economicamente che socialmente. Andrea Tremaglia, deputato di Fratelli d’Italia, infine, ha lodato il Vescovo per aver evidenziato il limite di un approccio emergenziale alla migrazione. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di considerare la questione migratoria come un problema continentale, e ha elogiato il cambio di paradigma del Governo Meloni, indicando il piano Mattei per l’Africa come un passo nella giusta direzione.

