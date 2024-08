Migranti, arrivata nella notte a Ravenna la Geo Barents con a bordo 73 persone

Roma, 8 agosto 2024 – La notte scorsa la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha attraccato al porto di Ravenna con a bordo 73 migranti soccorsi nel Mediterraneo. L’imbarcazione è arrivata alla banchina di Fosfitalia, in via Baiona, poco dopo mezzanotte e mezzo, in ritardo perchè il Terminal Crociere di Porto Corsini prima non era disponibile.

Subito dopo l’attracco, le operazioni di sbarco si sono svolte in modo ordinato. I migranti, tra cui due minori non accompagnati, sono stati trasferiti al Pala De André per le visite mediche e gli adempimenti di polizia. La ripartizione ha previsto il trasferimento di 70 persone in Veneto, mentre i due minori sono stati accolti a Bologna e uno a Ravenna.

Il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, ha elogiato l’efficienza della macchina dell’accoglienza, sottolineando l’impegno di tutte le forze coinvolte nonostante le difficoltà logistiche e il violento nubifragio che ha colpito la zona poche ore prima. “Voglio ringraziare l’intera macchina dell’accoglienza che, pur con l’arrivo di una nave Ong in piena notte e dopo un violento nubifragio, si è fatta trovare pronta per offrire ospitalità dignitosa a queste persone,” ha dichiarato De Rosa. “Abbiamo dovuto anche cambiare banchina e pianificare tutti gli interventi di notte e prima mattina, rifocillando e facendo prima riposare un po’ le persone giunte con adeguate sistemazioni”, ha aggiunto poi.

