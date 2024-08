Migranti, nave da crociera salva 70 profughi nel Mar Ionio

Roma, 7 agosto 2024 – Nella notte, la nave da crociera Odyssey of the Seas, della compagnia Royal Caribbean, ha soccorso un’imbarcazione con circa 70 migranti a bordo che si trovava in difficoltà nel Mar Ionio. Secondo quanto riferito dal comandante della nave ai passeggeri, la richiesta di soccorso era giunta dalla Guardia Costiera greca.

Migranti, il soccorso della nave da crociera

La Odyssey of the Seas era salpata domenica da Civitavecchia ed era in navigazione verso Santorini, in Grecia, quando è stata chiamata a prestare soccorso. I passeggeri a bordo hanno assistito all’operazione, che si è svolta nella massima sicurezza grazie alla collaborazione tra l’equipaggio della nave da crociera e le autorità marittime greche. Immediatamente il comandante della Odyssey of the Seas ha comunicato ai passeggeri l’emergenza e il conseguente intervento di soccorso, sottolineando l’importanza di rispondere prontamente alle richieste di assistenza in mare. I migranti, una volta a bordo, sono stati accolti e forniti di cure necessarie in attesa del trasferimento alle autorità competenti.

L’operazione di salvataggio è avvenuta a circa metà strada tra la punta meridionale della Calabria e le coste di Creta. L’imbarcazione dei migranti, una barca a vela, è stata trainata prima sottobordo, poi i migranti sono stati accomodati su uno dei ponti della nave da crociera, in attesa dell’intervento delle autorità greche. Ora l’arrivo delle autorità greche è previsto a breve, per prendere in carico i migranti e procedere con le necessarie verifiche e assistenza. Nel frattempo, l’equipaggio della nave da crociera continuerà a garantire loro il supporto necessario.

Questa operazione evidenzia ancora una volta la complessità e la gravità della crisi migratoria nel Mediterraneo, che continua a mettere a rischio la vita di migliaia di persone ogni anno. La tempestiva azione della Odyssey of the Seas e della Guardia Costiera greca ha permesso di evitare una possibile tragedia, garantendo la sicurezza dei migranti in difficoltà.

