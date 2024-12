Migranti, Bologna rafforza l’integrazione con un nuovo accordo per rifugiati e richiedenti asilo

Roma, 6 dicembre 2024 – Continua l’impegno del Comune di Bologna per l’integrazione di rifugiati e richiedenti asilo con la firma di un importante protocollo d’intesa con ASP Città di Bologna e UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. L’accordo, siglato dall’assessore comunale al Welfare Luca Rizzo Nervo, dall’amministratore unico di ASP Stefano Brugnara e da Chiara Cardoletti, rappresentante UNHCR per Italia, Vaticano e San Marino, mira a consolidare i percorsi di inclusione sociale sul territorio.

Migranti, siglato un protocollo tra Comune di Bologna e UNHCR

Il cuore del progetto è la creazione di “Spazio comune”, un centro multiservizi ispirato al modello “one stop shop”, che offrirà ai cittadini migranti un unico punto di accesso per rispondere a tutte le esigenze legate all’integrazione. Questa struttura ambisce a diventare un riferimento per semplificare e migliorare l’accesso ai servizi essenziali, promuovendo un percorso di inserimento più rapido e coordinato per le persone rifugiate. Bologna si unisce così a città come Bari, Napoli, Milano e Roma, che hanno già adottato protocolli simili con UNHCR. Questo approccio sinergico prevede azioni concrete e mirate per abbattere le barriere burocratiche e sociali, facilitando la piena partecipazione delle persone rifugiate alla vita della comunità.

“La firma di questo protocollo rafforza il ruolo di Bologna come città inclusiva e solidale,” si legge nella nota diffusa da Palazzo d’Accursio. “L’obiettivo è garantire percorsi di integrazione più efficaci e accessibili, rispondendo in modo coordinato alle necessità delle persone migranti e rifugiate presenti sul territorio.” Questo nuovo passo conferma la volontà del Comune di Bologna di promuovere un modello di accoglienza innovativo e umano, capace di valorizzare le risorse dei rifugiati e facilitare la loro integrazione sociale ed economica.

