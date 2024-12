Migranti, inclusione e solidarietà: il modello virtuoso di Villa Jesus a Castione

Roma, 6 dicembre 2024 – A Castione, in provincia di Bergamo, l’impegno della comunità per l’inclusione dei migranti ospiti di Villa Jesus rappresenta un esempio di solidarietà e collaborazione. Come a Gromo, dove il gruppo CAP24020 lavora per integrare i migranti accolti presso l’hotel Roma, anche a Castione un gruppo di 12-13 volontari si dedica con passione al supporto di circa 100 persone ospitate nella struttura.

Migranti, inclusione linguistica e lavorativa: numeri incoraggianti

Grazie alla generosità di aziende locali, sponsor privati, e alla disponibilità del Parroco, che ha concesso i locali dell’ex asilo per le attività, i volontari lavorano su più fronti per favorire l’integrazione dei migranti nella comunità. Le loro azioni si concentrano in particolare sull’insegnamento della lingua italiana e sull’accompagnamento nel mondo del lavoro. L’impegno dei volontari ha già dato frutti tangibili. Dei 100 ospiti di Villa Jesus, 42 hanno trovato un’occupazione stabile grazie al supporto ricevuto nell’apprendimento della lingua e nella ricerca di lavoro. “Gli alunni che avevo l’anno scorso ora lavorano tutti”, afferma con soddisfazione uno dei volontari, sottolineando il successo di un modello che combina formazione e accompagnamento pratico.

La rete di solidarietà intorno a Villa Jesus è sostenuta da contributi privati che coprono, tra l’altro, le spese di trasporto, permettendo agli ospiti di accedere a opportunità lavorative anche fuori dalla comunità locale. Il ruolo delle aziende del territorio si rivela cruciale non solo per la generosità mostrata, ma anche per la capacità di offrire percorsi occupazionali concreti, favorendo l’autonomia economica degli ospiti. La sinergia tra volontariato, comunità religiosa, aziende e istituzioni locali dimostra che l’integrazione è possibile quando c’è una visione condivisa e uno sforzo collettivo. L’esperienza di Castione, come quella di Gromo, può diventare un modello replicabile in altre realtà italiane, dimostrando che inclusione e accoglienza non sono solo ideali, ma obiettivi raggiungibili.

Villa Jesus, attraverso l’impegno costante di volontari e sostenitori, si conferma un esempio di come la collaborazione possa trasformare sfide complesse come quelle dell’accoglienza in opportunità per tutti.

