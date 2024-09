Migranti, da ottobre a Signa attivo il nuovo sportello di supporto e consulenza

in

Roma, 18 settembre 2024 – A partire dal 2 ottobre 2024, ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, sarà attivo un nuovo sportello dedicato ai migranti presso la sede dello SPI Cgil di Signa, in Via di Porto 12/14. L’iniziativa, promossa da Inca Cgil, Cgil Firenze e Spi Cgil Firenze, insieme alla Lega “Silvano Sarti” dello Spi Cgil Le Signe, nasce con l’obiettivo di fornire supporto e consulenza alla crescente popolazione straniera residente nell’area.

Migranti, a Signa uno sportello di supporto e consulenza

Il servizio offrirà assistenza per il disbrigo di pratiche legate a permessi e carte di soggiorno, oltre a informazioni e consulenze su varie problematiche migratorie. In un contesto di calo demografico della popolazione residente nella città metropolitana, il ruolo dei migranti diventa cruciale nel mantenere un equilibrio demografico. Le migrazioni, oltre a rappresentare una questione di solidarietà, sono una realtà che incide profondamente sui nuovi equilibri sociali, rendendo le politiche di accoglienza e cittadinanza strategiche per il futuro del territorio.

Lo sportello, quindi, mira a rispondere ai bisogni spesso inascoltati della popolazione migrante, offrendo una soluzione di prossimità per chi risiede nei centri limitrofi al capoluogo, e contribuendo così a una maggiore inclusione e integrazione nella comunità locale. Sarà aperto, a partire dal 2 ottobre, tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 in Via di porto 12/14 a Signa, e si occuperà di permessi, carte di soggiorno e qualsiasi informazione e consulenza sulle problematiche immigratorie.

