Referendum sulla cittadinanza, Magi: “Zaia si unisca a noi”

Roma, 18 settembre 2024 – La raccolta firme per il referendum sulla cittadinanza prosegue con grande partecipazione da parte di sindaci e cittadini in tutta Italia. Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, ha ringraziato i tanti sindaci che hanno già apposto la propria firma per sostenere la riforma della legge sulla cittadinanza, riconoscendo l’urgenza di un cambiamento che rifletta meglio le esigenze dei “nuovi italiani”.

Continua la raccolta firme per il referendum sulla cittadinanza

Tra i primi a rispondere all’appello del comitato promotore ci sono figure di spicco del panorama politico italiano come Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Stefano Lo Russo di Torino, Matteo Lepore di Bologna, Sara Funaro di Firenze, Vittoria Ferdinandi di Perugia, Andrea Virgilio di Cremona, Marco Massari di Reggio Emilia, Sindi Manushi di Pieve di Cadore e Massimo Mezzetti di Modena. Ma, come ha sottolineato Magi, anche altri sindaci firmeranno nei prossimi giorni, dopo il fallimento delle proposte di legge in Parlamento. Non sono solo i sindaci, però, a porsi dalla parte della riforma: il movimento referendario, infatti, gode anche del supporto di importanti figure della società civile e politica, tra cui Don Luigi Ciotti, Emma Bonino, Mimmo Lucano, Roberto Saviano e molti altri, oltre al sostegno di partiti come +Europa, Possibile, Partito Socialista Italiano, Radicali Italiani e Rifondazione Comunista.

La via referendaria rimane, quindi, l’unica strada per una riforma concreta. Il referendum propone di dimezzare il termine per la richiesta di cittadinanza, riducendolo da 10 a 5 anni. Una misura, questa, che nasce dal lavoro di associazioni come Italiani senza cittadinanza, CoNNGI, Idem Network, Libera, e molte altre, che da tempo si battono per una riforma inclusiva.

Magi ha rivolto un appello anche al governatore del Veneto, Luca Zaia: “Siamo contenti che lui si dica favorevole a cambiare la legge sulla cittadinanza e che non ritiene lo Ius Scholae, così come proposto da Forza Italia, la soluzione giusta”. E proprio per questo, l’esponente di +Europa ha invitato Zaia a firmare per il referendum.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia