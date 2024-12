Migranti e inclusione finanziaria: online i nuovi strumenti di conoscenza di Futurae

in

Roma, 5 dicembre 2024 – I migranti più vulnerabili sono stati particolarmente colpiti dalle crisi, che li hanno esclusi anche dal sistema finanziario, ma la maggioranza dei migranti ha consolidato i rapporti con le istituzioni finanziarie e prosegue, anche su questo fronte, il suo percorso di inclusione. Traiettorie differenti, descritte nel nuovo rapporto “Le imprese a titolarità immigrata in Italia e l’inclusione finanziaria dei cittadini stranieri”, presentato oggi a Roma nel corso di un evento promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Unioncamere.

Il rapporto, curato dal Centro Studi di Politica Internazionale, è uno dei prodotti dall’Osservatorio di Futurae. Programma Imprese Migranti (qui maggiori informazioni), nato dalla collaborazione tra MLPS e Unioncamere e finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie. Analizza l’inclusione finanziaria nelle sue principali dimensioni, attraverso i risultati di indagini campionarie condotte tra i migranti e attraverso i dati e la prospettiva delle banche e degli altri operatori, anche con approfondimenti sulle rimesse e sulla finanza digitale.

Gli indicatori più importanti dell’inclusione finanziaria sono ora confluiti anche nella dashboard interattiva sulle imprese migranti curata da Infocamere, già arricchitasi di schede sulla popolazione straniera in Italia per un quadro di contesto più completo. Infocamere cura report semestrali su “L’imprenditoria straniera in Italia“, che propongono una lettura veloce del fenomeno attraverso i dati del Registro Imprese. Anche questi nuovi strumenti di conoscenza prodotti dall’Osservatorio di Futurae sono stati presentati oggi e sono ora disponibili online sui siti del MLPS e di Unioncamere e su Integrazionemigranti.gov.it.

Nel corso dell’evento “Dati, sfide e prospettive dell’inclusione socio-economica dei migranti”, gli scenari evidenziati dai rapporti sono stati oggetto di una tavola rotonda moderata dal giornalista Roberto Miliacca, con la partecipazione di Marco Marinucci (Banca d’Italia), Chiara Mambelli (Associazione Bancaria Italiana), Benigno Imbriano (PerMicro), Francesco Gentili (Banca Etica) e Baez Baduy Maria Graciela (Società cooperativa la Toque di Maia). Hanno chiuso la mattinata di approfondimento e confronto il Segretario Generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli e il Direttore Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del MLPS Stefania Congia.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti