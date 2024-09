Migranti, ex Teleferica di Barletta: riunito comitato per migliorarne le condizioni

Roma, 12 settembre 2024 – Si è svolta oggi una riunione straordinaria del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, per affrontare il grave problema delle condizioni di vita dei lavoratori migranti stagionali che vivono nell’area degradata dell’ex teleferica di Barletta. Alla riunione hanno partecipato anche i vertici delle forze dell’ordine e il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito. L’incontro è stato reso necessario dalla situazione di estremo degrado in cui versa l’ex teleferica, dove centinaia di migranti, principalmente provenienti da Tunisia, Marocco e Algeria, vivono in una baraccopoli.

Migranti, obbiettivo garantire dignità e sicurezza

Durante l’incontro è emerso che la popolazione migrante, perlopiù composta da lavoratori stagionali regolari, risiede temporaneamente nel territorio comunale per lavorare nella filiera agricola. “È fondamentale garantire che questi migranti, che contribuiscono in maniera significativa all’economia nazionale, possano soggiornare in condizioni dignitose, rispettose dei principi umani”, ha sottolineato il Prefetto D’Agostino. Inoltre, il prefetto ha evidenziato come condizioni di degrado come quelle attuali possano avere conseguenze negative sia sulla sicurezza che sull’immagine della città di Barletta.

Durante la riunione sono state definite una serie di azioni per migliorare le condizioni di vita dei migranti. Tra le iniziative previste, il Comune di Barletta si impegnerà nella pulizia dell’area dell’ex teleferica, mentre verranno installati bagni chimici per garantire migliori condizioni igienico-sanitarie. Inoltre, sarà promossa una campagna di sensibilizzazione tra i migranti affinché utilizzino gli spazi messi a disposizione dalla Caritas cittadina per il consumo dei pasti. Il Prefetto ha sottolineato poi che l’obiettivo è anche quello di prevenire situazioni di degrado urbano che possano sfociare in tensioni sociali. Al termine dell’incontro, è stato deciso di convocare una nuova riunione, alla quale parteciperanno anche i sindaci dei comuni limitrofi e le associazioni di categoria del comparto agricolo, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete e durature per migliorare la qualità della vita dei lavoratori migranti e garantire un’adeguata sicurezza sul territorio.

Il Prefetto D’Agostino, infine, ha ribadito l’importanza di un approccio integrato e condiviso tra le istituzioni locali, le forze dell’ordine e le organizzazioni del terzo settore, per tutelare i diritti di chi contribuisce al benessere economico del territorio e, allo stesso tempo, preservare l’ordine pubblico e la sicurezza.

