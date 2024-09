Università di Trento, Master Diritto e Politiche delle Migrazioni: venerdì 18 ottobre 2024 il termine per presentare la domanda di iscrizione

in

Roma, 13 settembre 2024 – Pubblicato il bando di ammissione per la Terza Edizione del Master in Diritto e Politiche delle Migrazioni ed è stata aperta la procedura online di iscrizione a questa nuova edizione. Il termine per presentare la domanda è fissato a venerdì 18 ottobre 2024 entro le ore 12.00.

La prospettiva del Master sarà quella di offrire, a chi intende affacciarsi alle professionalità legali, sociali e amministrative variamente correlate alla gestione del fenomeno migratorio, adeguate conoscenze e un efficace metodo di lavoro, trasmettendo la capacità di affrontare con la necessaria competenza trasversale i molteplici problemi posti dall’accoglienza e dall’accompagnamento delle persone migranti nelle diverse comunità territoriali.

Possono presentare domanda di iscrizione alle selezioni del Master coloro che sono in possesso di una laurea triennale, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico o laurea vecchio ordinamento. Il titolo estero riconosciuto idoneo è il Bachelor o Master degree.

Fonte: Cinformi / Integrazione Migranti