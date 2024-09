Migranti, Forza Italia apre al decreto flussi per lavoratori extra-Ue: “Servono percorsi chiari”

Roma, 20 settembre 2024 – Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia, ha espresso il sostegno del suo partito all’idea di riaprire il decreto flussi per l’ingresso di nuovi lavoratori migranti provenienti da Paesi extra-Unione Europea, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. In un’intervista rilasciata ad Affaritaliani.it, Cattaneo ha dichiarato: “Uno degli elementi della nostra politica contro l’immigrazione illegale è proprio quello di creare percorsi chiari e definiti di migrazione legale. Quindi siamo favorevoli”.

Migranti, Cattaneo: “Servono più vie legali”

L’intervento di Cattaneo non si limita alla semplice accoglienza di nuovi migranti lavoratori. Il politico di Forza Italia ha infatti sottolineato l’importanza di strutturare programmi di formazione nei Paesi d’origine. “È basilare avviare meccanismi di formazione negli Stati terzi, così da soddisfare in maniera più adeguata le richieste delle imprese italiane, soprattutto in settori strategici come agricoltura, edilizia e assistenza alla persona. Solo attraverso una preparazione mirata possiamo garantire che i nuovi flussi rispondano realmente alle necessità del mercato del lavoro“, ha spiegato Cattaneo.

Il piano di Forza Italia, poi, prevede non solo di facilitare l’ingresso legale di lavoratori qualificati, ma anche di rafforzare i controlli per contrastare eventuali abusi. “Affinché il sistema funzioni e risponda agli obiettivi prefissati, è cruciale evitare qualsiasi forma di irregolarità. I controlli devono essere puntuali e rigorosi per prevenire truffe e comportamenti fraudolenti, che rischierebbero di compromettere l’intero impianto del decreto”, ha dichiarato Cattaneo. La proposta di Forza Italia punta quindi a coniugare l’apertura di nuovi canali di migrazione legale con la tutela del mercato del lavoro e la lotta all’immigrazione clandestina. In un contesto in cui molte imprese italiane lamentano una carenza di manodopera qualificata, il decreto flussi potrebbe rappresentare una soluzione, a condizione che vengano mantenuti alti standard di legalità e trasparenza.

