Salvataggio in mare: Sos Humanity porta 90 migranti a Genova

Roma, 4 aprile 2025 – La scorsa notte circa 90 migranti sono stati tratti in salvo nel Mediterraneo dall’equipaggio della nave della Ong Sos Humanity. Le persone soccorse viaggiavano a bordo di due diverse imbarcazioni, entrambe sovraffollate e inadatte alla navigazione, che si trovavano in grave pericolo.

Secondo quanto riportato dalla Ong, inizialmente il loro equipaggio era diretto verso un’altra emergenza marittima quando si è imbattuto in una prima barca di legno con circa 50 persone a bordo, che rischiavano seriamente di naufragare. Dopo aver portato in salvo questi naufraghi, l’equipaggio ha intercettato una seconda imbarcazione, questa volta in metallo, sulla quale si trovavano altre 40 persone, anch’esse recuperate e tratte in sicurezza a bordo della nave di soccorso.

Le autorità italiane hanno indicato Genova come porto sicuro per lo sbarco dei migranti salvati. Sos Humanity ha dunque ricevuto autorizzazione a raggiungere il capoluogo ligure per effettuare lo sbarco e garantire assistenza medica e umanitaria ai sopravvissuti.

La situazione continua a destare preoccupazione nel Mediterraneo, dove le Ong operano costantemente per assistere le numerose imbarcazioni di migranti che partono prevalentemente dal Nord Africa, spesso su mezzi inadeguati e in condizioni estremamente rischiose.