Migranti, salvataggio storico della Geo Barents: soccorse 440 persone

Roma, 5 aprile 2023 – La notte scorsa la nave Geo Barents di Medici senza frontiere ha compiuto un eroico salvataggio di migranti in difficoltà in zona Sar Malta. Grazie alla segnalazione di Alarm Phone, la nave è riuscita a raggiungere l’imbarcazione in difficoltà e a portare in salvo 440 persone, tra cui otto donne e circa trenta bambini.

Migranti, storico salvataggio della Geo Barents

Il soccorso è stato lungo e complicato a causa delle condizioni meteo particolarmente critiche. Il forte vento e le onde alte fino a 3 metri, infatti, hanno impedito in un primo momento l’intervento perchè troppo rischioso sia per i migranti, che per i soccorritori. Grazie alla determinazione e alla professionalità degli operatori di Medici senza frontiere, però, ora tutti i migranti sono stati tratti in salvo. È incredibile pensare a cosa sarebbe potuto accadere se la nave non fosse arrivata tempestivamente nella zona dell’imbarcazione, anche solo per monitorare la situazione.

Adesso, grazie a questo intervento, tutte le persone che erano a bordo hanno avuto una possibilità di continuare la propria vita in sicurezza. Di vedere all’orizzonte un nuovo futuro. Medici senza frontiere ha dimostrato ancora una volta la propria dedizione e il proprio impegno a favore delle persone più vulnerabili e bisognose. E per questo, insieme alle altre Ong che operano nel Mediterraneo, non meriterebbe altro che sostegno.

