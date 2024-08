Migranti. Il grido del Papa sul Mediterraneo: dalla tragedia alla speranza

Roma, 28 agosto 2024 – Nel cuore dell’udienza generale, papa Francesco ha pronunciato parole che risuonano come un appello urgente alla coscienza collettiva. Il Mediterraneo, da sempre culla di civiltà e ponte tra popoli, è oggi teatro di una tragedia umanitaria senza precedenti. Il “mare nostrum”, una volta luogo di incontro e scambio, è diventato un cimitero per migliaia di migranti in fuga da guerre, violenze, persecuzioni e calamità.

Un dolore evitabile

La denuncia del pontefice è chiara e potente: molti dei migranti che perdono la vita nel Mediterraneo potevano essere salvati. Non è solo una questione di sfortuna o di fatalità, ma di scelte politiche e morali che condannano questi uomini, donne e bambini a una morte atroce. “C’è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti,” ha detto Francesco. E quando questo avviene “con coscienza e responsabilità,” diventa, per il Papa, un “peccato grave”.

Le soluzioni errate: respingimenti e militarizzazione

Secondo Francesco, il problema dell’immigrazione non si risolve con leggi più restrittive, né con la militarizzazione delle frontiere, né tantomeno con i respingimenti. Queste misure, lungi dal risolvere il problema, non fanno altro che alimentare il ciclo di sofferenza e morte. La chiusura delle frontiere non può essere la risposta a chi cerca disperatamente di sfuggire a una vita di miseria e pericolo. Respingere i migranti, soprattutto quando si è consapevoli delle conseguenze, significa voltare le spalle alla dignità umana e alla giustizia.

Verso una governance globale delle migrazioni

Per affrontare realmente la crisi migratoria, il Papa propone una visione completamente diversa: un’apertura maggiore delle vie di accesso sicure e regolari per i migranti. Facilitare il rifugio per chi scappa dalle atrocità è non solo un dovere morale, ma una necessità per costruire una società più giusta e solidale. Papa Francesco chiama a una “governance globale delle migrazioni” che sia fondata su tre principi fondamentali: giustizia, fratellanza e solidarietà.

Questa governance non può prescindere dalla collaborazione internazionale, unendo le forze per combattere la tratta di esseri umani e fermare i criminali che sfruttano la disperazione altrui. Solo così si potrà fermare la tragedia del Mediterraneo e trasformare quel “mare nostrum” da cimitero a luogo di vita, speranza e umanità.

Un appello alla coscienza

Le parole di papa Francesco sono un monito per tutti: non possiamo restare indifferenti davanti a questa tragedia. La soluzione non risiede in una maggiore rigidità, ma in una maggiore umanità. Ogni migrante che perisce nel Mediterraneo è una sconfitta per tutti noi. Solo attraverso l’empatia, la cooperazione e la solidarietà possiamo sperare di porre fine a questo dramma e restituire al Mediterraneo il suo antico ruolo di ponte tra culture e popoli.