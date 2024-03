Migranti, Johansson: “Nel 2023 rimpatri aumentati del 15%”

Roma, 4 marzo 2024 – La Commissaria agli affari interni, Ylva Johansson, ha annunciato oggi un significativo aumento dei rimpatri di migranti nel 2023. “L’anno passato abbiamo incrementato i rimpatri del 15%. Abbiamo un sistema migliore in funzione e lavoriamo finalmente in modalità ‘team Europa’”, ha infatti dichiarato.

Johansson ha sottolineato che il successo di questo aumento dei rimpatri dei migranti è attribuibile a un sistema migliorato. Le nuove procedure, la cooperazione tra gli Stati membri e l’implementazione di strategie condivise hanno contribuito a rendere più efficienti i processi di rimpatrio. Questo, ha detto, rappresenta un passo avanti nella gestione responsabile e umana delle migrazioni. Il concetto di “team Europa”, poi, è al centro di questa strategia. E gli Stati membri stanno collaborando attivamente per affrontare le sfide migratorie in modo coordinato. Johansson, inoltre, ha ribadito che solo lavorando insieme, con una visione comune e un approccio concertato, l’UE può affrontare efficacemente le questioni legate all’immigrazione.

I ministri a Bruxelles, poi, stanno prendendo nota degli avanzamenti sul Patto per la Migrazione. Questo accordo mira a garantire una gestione equilibrata e umana dei flussi dei migranti. A riguardo, Johansson ha annunciato che, in settimana, si recherà in Mauritania con i colleghi spagnolo e belga per firmare un accordo specifico sulla migrazione. L’obiettivo sarà concentrarsi sulla lotta al crimine organizzato e al traffico di droga, nonché affrontare il reclutamento dei bambini, un problema specifico che richiede attenzione urgente.

