Migranti, la Croce Rossa gestirà il nuovo hotspot a Porto Empedocle

Roma, 19 gennaio 2024 – Il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha recentemente siglato una convenzione di sei mesi con il presidente del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Agrigento, Enzo Vita, per la gestione del nuovo hotspot per migranti a Porto Empedocle. Questa partnership mira a garantire servizi di accoglienza, assistenza e integrazione di alta qualità per i migranti che giungono sul territorio.

Migranti, nuovo accordo tra CRI e Prefettura di Agrigento

La Croce Rossa Italiana assumerà un ruolo chiave nella gestione dell’hotspot, occupandosi della prima accoglienza, assistenza sanitaria e sociale, orientamento e inserimento, nonché della formazione linguistica e culturale. A riguardo, il prefetto Romano ha espresso fiducia nella consolidata esperienza della Croce Rossa Italiana nel settore dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti, sottolineando l’importanza di collaborare per garantire un’accoglienza dignitosa e inclusiva nel territorio di Agrigento.

“La Croce Rossa Italiana è una realtà consolidata e di grande esperienza nel settore dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti”, ha dichiarato il Prefetto Romano. “Sono certo che la collaborazione con la Cri sarà fondamentale per garantire un’accoglienza dignitosa e inclusiva ai migranti che giungono nel nostro territorio.” Angelo Vita, vicepresidente del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana, poi, ha espresso l’onore della collaborazione con la Prefettura di Agrigento per la gestione del nuovo hotspot di Porto Empedocle. “Siamo felici di poter contribuire a questo progetto, lavorando insieme per fornire servizi umanitari di qualità”, ha affermato Vita.

Simona Fiorino, coordinatrice del progetto, infine, ha sottolineato l’importanza di garantire un’accoglienza dignitosa e inclusiva ai migranti, enfatizzando il valore del progetto nel promuovere un clima di solidarietà e integrazione. La collaborazione tra la Prefettura e la Croce Rossa Italiana si configura come un passo significativo verso una gestione oculata e rispettosa delle esigenze dei migranti nel contesto di Porto Empedocle.

