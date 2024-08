Migranti, la denuncia del Tai: “Troppe criticità nel sistema accoglienza”

Roma, 6 agosto 2024 – In una mossa decisiva, il Tavolo Asilo e Immigrazione (Tai), la principale coalizione della società civile italiana impegnata nell’ambito dell’accoglienza e dell’immigrazione, ha indirizzato una lettera urgente al sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni. Il fine è quello di ottenere un incontro per discutere le gravi problematiche che affliggono il sistema di accoglienza migranti, un sistema che da tempo mostra segni di profonda crisi, ulteriormente peggiorata dalla carenza di programmazione e risorse adeguate.

Migranti, l’appello del Tai

Nella comunicazione, le organizzazioni facenti parte del Tai hanno evidenziato la “grande precarietà che continua ad attraversare il sistema Sai“. Questo sistema è attualmente soggetto a interventi di breve e brevissima durata, creando un pesante clima di incertezza. “Troppi migranti non trovano risposte nel sistema d’accoglienza pubblico e, pur avendone diritto, si vedono negato l’accesso all’accoglienza,” afferma la lettera. Vengono inoltre denunciati i lunghissimi tempi di attesa nelle varie fasi della procedura, in particolare per i colloqui con le Commissioni territoriali nelle grandi città, il che comporta un notevole spreco di risorse pubbliche.

Il Tavolo Asilo e Immigrazione, poi, ha criticato anche “la disattenzione e il disinvestimento in termini di organici” e ha sottolineato la “totale mancanza” di programmazione degli interventi. La coalizione, infine, lamenta l’assenza di un piano nazionale d’accoglienza, obbligatorio per legge su base annuale, che non viene aggiornato dal 2016. La lettera del Tai, quindi, elenca 12 questioni urgenti indirizzate al Ministero dell’Interno, con la speranza di avviare un dialogo costruttivo con il sottosegretario Molteni per affrontare le criticità evidenziate. Tra le richieste figura anche quella di rendere accessibile a tutti il quadro completo dei posti attivi nel sistema d’accoglienza.

