Migranti, a Palazzo San Gervasio scoppia la rissa dopo la morte di un 19enne

Roma, 6 agosto 2024 – Il pomeriggio di ieri si è concluso in tragedia al Centro per il Rimpatrio (Cpr) di Palazzo San Gervasio (Potenza), dove Osama, un giovane migrante di 19 anni proveniente dall’Africa, è morto in seguito a un arresto cardiaco. La drammatica notizia della sua morte ha scatenato una furiosa reazione tra gli altri migranti residenti del centro, culminata con l’incendio di quattro moduli abitativi.

Migranti, rivolta al centro di Palazzo San Gervasio

La direzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (Asp), allertata tempestivamente, ha disposto l’invio di cinque ambulanze dall’area nord e dell’elisoccorso per far fronte a possibili disordini. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal direttore del 118, Libero Mileti, in costante contatto con l’Azienda Sanitaria e la Prefettura del capoluogo lucano. Sul posto sono intervenuti circa sessanta tra agenti di polizia e personale del centro, impegnati a contenere la rivolta di un centinaio di migranti ospiti del Cpr. “La tempestività dell’intervento nel tentativo di salvare il giovane è stata cruciale,” ha dichiarato Mileti, sottolineando l’efficacia del coordinamento dei soccorsi e la prontezza delle strutture sanitarie, pronte a intervenire anche in caso di contemporanee necessità di assistenza domiciliare.

Il corpo del giovane Osama è stato sottoposto ad autopsia per determinare le esatte cause del decesso. Intanto, l’Asp ha comunicato che la situazione all’interno del Cpr è tornata sotto controllo già nella tarda serata. Il Cpr di Palazzo San Gervasio, però, non è nuovo alle polemiche. A gennaio, il centro era stato coinvolto in un’inchiesta della Procura di Potenza che aveva portato all’arresto domiciliare di un ispettore di polizia e all’indagine su 27 persone accusate di aver sedato i migranti ospiti del centro con la forza.

Questo tragico episodio, quindi, riaccende i riflettori sulle condizioni all’interno dei centri per il rimpatrio e solleva interrogativi urgenti sulla gestione e il trattamento dei migranti ospitati.

