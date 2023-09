Migranti, la Ocean Viking è in arrivo ad Ancona con 68 persone a bordo

Roma, 11 settembre 2023 – La nave umanitaria Ocean Viking dell’organizzazione non governativa SOS Mediterranée è in viaggio verso il porto di Settimio, in provincia di Ancona, insieme ai 68 migranti salvati nel Mar Mediterraneo. L’annuncio è stato fatto dalla stessa ONG attraverso un post su Twitter, confermando che l’attracco è previsto nei prossimi giorni.

Migranti, la Ocean Viking è in arrivo ad Ancona

L’arrivo della “Ocean Viking” è il settimo sbarco di migranti alle porte del porto di Settimio quest’anno. L’organizzazione SOS Mediterranée, insieme ad altre ONG umanitarie, svolge un ruolo cruciale nel salvataggio di migranti in difficoltà nel Mediterraneo, offrendo assistenza medica, cibo e supporto umanitario a coloro che sono costretti a intraprendere viaggi pericolosi su imbarcazioni sovraffollate e non adatte alla navigazione.

Al momento della comunicazione, la “Ocean Viking” si trova a una distanza di circa 1560 chilometri dalle coste doriche. La nave dovrebbe impiegare circa quattro giorni per raggiungere il porto, portando in salvo le persone a bordo. Il porto di Settimio, insieme ad altri porti italiani, è stato spesso teatro di dispute politiche e diplomatiche riguardo all’approdo di navi umanitarie. Tuttavia, l’impegno di organizzazioni come SOS Mediterranée rimane invariato: salvare vite in mare e fornire assistenza a chi ne ha disperatamente bisogno.

