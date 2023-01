Migranti, la telefonata tra Meloni e Macron per un “maggiore controllo delle frontiere Ue”

Roma, 18 gennaio 2023 – A conferma del clima di distensione che la Premier Giorgia Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron stanno cercando di portare avanti, ieri i due leader hanno avuto una telefonata che Palazzo Chigi ha definito “cordiale”. Dopo lo scontro che ha fatto scaturire la crisi diplomatica tra i due Paesi, il tema dell’immigrazione rimane al centro delle discussioni che, tuttavia, ora vengono affrontate con toni diversi. In particolare, sembra esserci una vera convergenza rispetto al “contrasto dei flussi attraverso un effettivo controllo delle frontiere esterne dell’Unione europea dai migranti irregolari“.

Migranti, la telefonata tra Macron e Meloni

La premier italiana ha sottolineato il desiderio “di continuare a confrontarsi su tematiche largamente condivise”. Tuttavia, alcune questioni restano aperte, come per esempio quella sul ricollocamento dei migranti dopo gli sbarchi. L’obiettivo di Meloni, quindi, è quello di trovare una via comune prima del Consiglio europeo di Bruxelles del 9 e 10 febbraio. Appuntamento nel quale, tra gli argomenti, si discuterà anche di immigrazione. Alcune fonti francesi, rispetto alla telefonata, si sono limitate a citare esclusivamente “le questioni migratorie” nella nota, ma è palese che la chiamata rappresenti un passo in avanti verso un incontro che fino adesso non si è tenuto a causa dello scontro sui migranti. Non è da escludere, perciò, un bilaterale a Parigi. La data incombente del Consiglio europeo, però, rende ancora incerta la prospettiva.

Nel corso del loro colloquio, poi, Meloni e Macron hanno affrontato altri argomenti, dalla revisione del patto di stabilità agli interventi anti-inflazione, ponendosi come obiettivo la competitività delle imprese europee a fronte del piano americano di aiuti di Stato. Infine, hanno parlato della guerra in Ucraina, del sostegno militare, umanitario ed economico che l’Europa garantisce contro l’aggressione della Russia. Francia e Italia, tra l’altro, collaborano nello sviluppo del sistema di scudo aereo Samp/T, che dovrebbe essere inviato a Kiev.

