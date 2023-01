Le iniziative e gli eventi organizzati per celebrare il Capodanno Cinese in Italia

Roma, 18 gennaio 2023 – Il Capodanno Cinese, noto anche come “La festa di primavera” o Capodanno lunare, è una delle festività più importanti e sentite dalla comunità cinese. Quest’anno, la celebrazione avrà luogo il 22 gennaio 2023, ma le festività inizieranno già il 21 gennaio e continueranno fino al 5 febbraio, per un totale di 16 giorni di celebrazioni.

Il Capodanno Cinese viene celebrato non solo in Cina, ma anche in Corea, Mongolia, Singapore, Malaysia, Nepal, Bhutan, Vietnam e Giappone, e nelle numerose comunità cinesi sparse in tutto il mondo. L’Anno Nuovo cinese segna l’inizio dell’Anno del Coniglio, simbolo di mitezza, stabilità e responsabilità.

In Italia, numerosi eventi e iniziative sono stati organizzati per celebrare la festività. A Torino, ad esempio, l’illuminazione della Mole Antonelliana avrà luogo il 21 gennaio alle 18:00, mentre a Rimini ci sarà un evento organizzato dal Centro Casa Italia Cina che comprenderà musica, danza, canti e cena finale. A Macerata ci sarà un corteo di draghi, leoni e tamburi il 21 gennaio, seguito da arti marziali, danze, canti e degustazioni in piazza Mazzini.

A Padova, l’Istituto Confuncio organizzerà una danza del drago il 22 gennaio, mentre il 23 gennaio ci sarà una sfilata di abiti delle corti imperiali cinesi della Dinastia Han ai Manciù, seguita dal Padova Chinese Film Festival. A Roma, Associna (Associazione delle Seconde Generazioni Cinesi) e Guang Hua Cultures et Media hanno lanciato una mostra collettiva di giovani artisti cinesi, “UP!”, visitabile dal 12 al 22 gennaio 2023.

In generale, le celebrazioni del Capodanno Cinese in Italia offrono un’occasione per celebrare la cultura cinese e per rafforzare i legami tra Italia e Cina.