Piantedosi a Tunisi: “Intensificare controllo partenze dei migranti”

Roma, 18 gennaio 2023 – Il Ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha recentemente visitato la Tunisia in una missione congiunta con il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. Durante la sua visita, Piantedosi ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra i due paesi per affrontare e governare i flussi migratori, sottolineando che la prevenzione delle partenze è fondamentale.

Il Ministro ha espresso la sua gratitudine alle autorità tunisine per l’impegno nell’esercitare il controllo delle partenze e ha espresso la speranza che tali attività possano essere ulteriormente intensificate. Ha inoltre sottolineato che la stabilità e la crescita economica della Tunisia sono elementi di cruciale interesse comune per entrambi i paesi.

Piantedosi ha anche menzionato che l’Italia sta facendo la sua parte, con oltre 900 imprese presenti in Tunisia. Ha definito la missione come “estremamente proficua” e ha dichiarato che i colloqui con il presidente della Repubblica Saied e con il suo omologo tunisino Charfeddine sono stati utili per rafforzare ulteriormente il livello della cooperazione bilaterale tra i due paesi.

In generale, la visita del Ministro Piantedosi in Tunisia ha evidenziato l’importanza della cooperazione tra i due paesi per affrontare le sfide comuni legate ai flussi migratori e per rafforzare i legami economici e diplomatici tra Italia e Tunisia.