Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: sono 372 le persone arrivate nella notte

Roma, 3 agosto 2023 – Lampedusa ha vissuto un’altra notte di intensi arrivi, con un totale di 372 migranti sbarcati sulle sue coste. Le autorità locali e le forze di soccorso sono state impegnate nel coordinare le operazioni di salvataggio e accoglienza, affrontando l’ennesima sfida legata alla gestione dei flussi migratori nel Mar Mediterraneo. Con questi nuovi sbarchi, attualmente all’hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 769 persone.

Migranti, sbarcate a Lampedusa in poche ore 372 persone

La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza hanno lavorato senza sosta, soccorrendo otto imbarcazioni in difficoltà. Tra le persone salvate, vi erano migranti provenienti da diverse nazioni, tra cui Burkina Faso, Guinea, Nigeria, Costa d’Avorio, Mali e Camerun. Le motovedette hanno raggiunto i barconi in pericolo, assicurando un salvataggio sicuro e portando i migranti a terra. Un ruolo importante è stato svolto anche dalle organizzazioni non governative, tra cui la Ong Astral, che ha contribuito al trasbordo e al salvataggio di un numero significativo di migranti. In particolare, la Ong Astral ha soccorso e sbarcato 25 egiziani e tunisini, seguiti da 42 individui, tra cui quattro donne e due minori, provenienti da Guinea, Malaysia, Sudan e Costa d’Avorio.

Tutti i migranti sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, il centro di accoglienza locale, che attualmente ospita 769 persone. L’hotspot si è dimostrato cruciale nel fornire assistenza immediata, cure mediche e supporto ai nuovi arrivati. Nel corso della notte, sono stati rintracciati anche 77 tunisini, di cui sei donne e sedici minori, in via Madonna. I carabinieri sono intervenuti per garantire il controllo della situazione e assicurare che le necessarie misure di accoglienza e assistenza fossero messe in atto.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia