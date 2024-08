Migranti, Lega contro Chiesa: “Su profughi e Autonomia Differenziata non siamo d’accordo”

Roma, 29 agosto 2024 – Matteo Salvini Vs Chiesa Cattolica era uno scontro a cui si pensava di non dover mai assistere. E invece. Cresce la tensione tra a Lega e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) in seguito alle dichiarazioni del vicepremier Salvini. Quest’ultimo, infatti, ha replicato con fermezza alle critiche mosse dal vescovo di Cassano allo Ionio, Francesco Savino, sulla riforma dell’Autonomia Differenziata. Ma non solo: sul ring, infatti, sono finiti, tanto per cambiare, anche i migranti.

Migranti, Salvini contro la CEI

In un’intervista a Repubblica, il vicepresidente della CEI ha espresso preoccupazione per la riforma sull’Autonomia Differenziata, sostenendo che essa potrebbe portare alla creazione di “tante Italie quante sono le Regioni” e provocare “un Far West tra quelle povere.” Salvini ha risposto con un post sui social media, chiedendo ai suoi sostenitori cosa pensassero delle critiche mosse dai vescovi. “I vescovi italiani (tutti?) attaccano senza riserve l’Autonomia, approvata dal Parlamento e riconosciuta dalla Costituzione. Con tutto il rispetto, non sono affatto d’accordo: l’Autonomia porterà efficienza, modernità, migliori servizi per i cittadini e meno sprechi”, ha scritto il leader della Lega, difendendo con decisione la riforma e sottolineando i benefici che essa dovrebbe portare ai cittadini.

Ma lo scontro tra la Lega e la CEI non si ferma all’Autonomia Differenziata. Il partito ha infatti esteso le sue critiche alla Chiesa anche sul tema dei migranti. Igor Iezzi, deputato della Lega e capogruppo in commissione Affari Costituzionali, ha invitato la CEI a essere più trasparente sulle sue politiche di accoglienza. “La CEI dovrebbe essere trasparente con i fedeli e comunicare quanti migranti intende ospitare in Vaticano. Le critiche costruttive sono sempre benvenute, quindi siamo certi che i vescovi sapranno proporre soluzioni concrete,” ha dichiarato Iezzi, suggerendo che la Chiesa dovrebbe offrire soluzioni pratiche anziché limitarsi alle critiche.

Questo nuovo capitolo dello scontro tra la Lega e la CEI evidenzia le crescenti tensioni tra il governo e la Chiesa cattolica su questioni cruciali per il futuro del Paese, come l’Autonomia Differenziata e la gestione dei flussi dei migranti. Mentre il dibattito si intensifica, resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi in questa controversia che coinvolge politica e religione in Italia.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia