Trentino: opportunità lavorative in lavori socialmente utili nell’ambito dei servizi alla persona. Domande entro il 10 settembre 2024

in

Roma, 30 agosto 2024 – A partire dalle ore 8.30 del 20 agosto 2024 fino alle 12.00 del 10 settembre 2024 si apre in Trentino la finestra di presentazione delle domande per partecipare al Progetto OccupAzione – Opportunità lavorative in lavori socialmente utili nell’ambito dei servizi alla persona, rivolto a persone con disabilità iscritte nell’elenco della Legge 68/99.

Il progetto OccupAzione di Agenzia del Lavoro Trentino mira a favorire da un lato il recupero sociale di persone che difficilmente trovano un’occupazione nel mercato del lavoro ordinario, dall’altro cerca di soddisfare una domanda sempre crescente di sostegno alle persone anziane, sia all’interno delle case di riposo sia a domicilio.

I progetti proposti prevedono una durata media di 5 mesi (indicativamente nel periodo da dicembre ad aprile).

Per informazioni dettagliate circa i requisiti e l’iter di presentazione delle domande visitare la pagina dedicata del sito di Agenzia del Lavoro.

Sito di Agenzia del Lavoro

Avviso pubblico



Fonte: Cinformi / Integrazione Migranti