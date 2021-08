Migranti. Letta “Serve una nuova legge sulla cittadinanza”

in

Roma, 11 agosto 2021 – Il segretario del Pd, Enrico Letta, in un’intervista a La Repubblica ha chiesto di approvare la legge sulla cittadinanza: “Dopo le Olimpiadi la consapevolezza credo sia divenuta più generale. Per questo rivolgo un appello a tutte le forze politiche ad aprire una discussione in Parlamento e a trovare una soluzione sullo ius soli”.

Letta ha replicato sul tema anche a Salvini “Chi gioca e lucra sullo Ius soli semplicemente è fuori dalla realtà. È un tema che non c’entra nulla con la sicurezza e la gestione dei migranti. C’entra con l’equità, l’integrazione, la vitalità di una società che è cambiata a dispetto della lettura faziosa che ne fanno i populisti”.