Migranti, Lo Russo: “L’accoglienza deve essere degna, siamo al limite”

Roma, 29 agosto 2023 – L’aumento degli arrivi di migranti continua a far discutere, soprattutto nelle città che sperimentano sul campo le criticità legate all’emergenza sbarchi sulle coste italiane. Tra queste, emerge la voce del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il quale sottolinea l’importanza di affrontare la gestione dei migranti in modo sistemico e nazionale, cercando soluzioni a lungo termine.

Migranti, Lo Russo: “Siamo al limite della decenza”

“È inutile negarlo, la situazione è molto complicata, sicuramente anche da noi. Torino sta dando una mano a questo tipo di politica, ma è chiaro che nel lungo periodo non è sostenibile”, ha dichiarato il sindaco. Una delle soluzioni proposte da Lo Russo è l’introduzione dello “Ius Scholae”, uno strumento che mira a favorire l’integrazione degli stranieri regolari, soprattutto dei più giovani, nel tessuto sociale italiano. Se adottato a livello nazionale, infatti, potrebbe contribuire a superare le sfide legate all’immigrazione e promuovere un’effettiva inclusione.

Per quanto riguarda Torino, poi, il primo cittadino ha ammesso che la situazione sta mettendo a dura prova anche le risorse locali. Il centro di accoglienza di via Traves, già al limite della capienza, rappresenta un esempio tangibile delle difficoltà incontrate. “Quella struttura nasce con la finalità di gestire i senza fissa dimora per l’emergenza freddo, la Prefettura ci ha chiesto di poter utilizzare quegli spazi che oggi sono a pieno regime, mi risulta che in questo momento ci siano all’interno 120 persone. È una situazione che non può essere considerata permanente e strutturale, così come a livello nazionale l’impianto non può reggere ancora a lungo”, ha infatti sottolineato.

“Bisogna considerarli una risorsa”

“Il problema si pone, bisogna agire preventivamente evitando di creare condizioni di tensione sociale fra le persone. Questo significa che è necessario fare di tutto per superare la struttura di via Traves”, ha aggiunto inoltre. Lo Russo, poi, ha sottolineato anche l’importanza di coinvolgere il governo e i sindaci delle grandi città nei confronti dei maggiori flussi migratori. Per farlo propone un confronto diretto dell’esecutivo con i sindaci, in modo da affrontare le sfide legate all’immigrazione in modo collaborativo.

Infine, il sindaco durante l’intervista ha proposto una riflessione sul fatto che il problema dell’immigrazione deve essere affrontato anche in vista del futuro demografico del Paese. Non solo: ha evidenziato anche l’importanza degli immigrati come risorsa, soprattutto per fronteggiare il calo demografico. “È una questione che riguarda soprattutto gli immigrati più giovani e in seconda battuta le loro famiglie. Non risolverebbe di per sé il problema degli sbarchi, ma sarebbe molto importante per le politiche di inclusione“, ha infatti detto in conclusione Lo Russo.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia