Migranti e salute: l’Ausl di Parma presenta uno studio all’Oms su competenze culturali e qualità delle cure

Roma, 29 agosto 2023 – L’Unità operativa Salute migranti dell’Azienda Usl di Parma è stata al centro dell’attenzione in un evento mondiale promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), intitolato #LearningSavesLives – OpenWHO stories from across the globe. Questo incontro online ha riunito rappresentanti dei Servizi sanitari che si occupano di medicina delle migrazioni di ben 40 Paesi, con l’obiettivo di condividere esperienze e buone pratiche per migliorare l’accesso e la qualità delle cure per le popolazioni migranti. L’intervento dell’Unità operativa dell’Ausl di Parma è stato scelto tra oltre 420 proposte da tutto il mondo ed è stato l’unico a rappresentare l’Italia.

Migranti, lo studio dell’Ausl di Parma

Il fulcro dell’intervento è stata l’importanza di sfruttare al massimo le competenze culturali come strumento fondamentale per ridurre le disuguaglianze nell’assistenza sanitaria e garantire servizi più efficaci alle popolazioni migranti. Nonostante l’approccio culturale non sia ancora considerato uno standard operativo consolidato, infatti, può fare una differenza significativa in termini di equità e qualità delle prestazioni. Specialmente nei confronti dei migranti di recente arrivo. Questo tipo di approccio richiede un impegno costante nella pianificazione e nel controllo, coinvolgendo tutti i professionisti del settore.

L’Unità operativa Salute migranti dell’Azienda Usl di Parma è parte del dipartimento Cure primarie del Distretto di Parma ed è guidata da Francesca Berghenti. Il servizio si impegna a promuovere la salute dei migranti nel loro nuovo contesto di vita, combinando strategie comunicative con competenze culturali e multidisciplinari. Il team, composto da medici infettivologi, pediatri, infermieri, psicologi, operatori socio-sanitari e mediatori, lavora in modo coordinato per garantire prevenzione, diagnosi, cura e supporto. La sede del servizio si trova in via XXII luglio n. 27 a Parma ed è aperta dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, con accesso su appuntamento. Chiunque desideri usufruire delle prestazioni può chiamare il numero 0521.393431 dalle 11.30 alle 13.00 per fissare un appuntamento.

Negli anni 2021 e 2022, l’Unità operativa ha preso in carico ben 1.660 persone, tra cui 151 pazienti pediatrici. Questi numeri testimoniano l’impegno costante e l’importante ruolo svolto dall’Azienda Usl di Parma nell’assicurare un’assistenza sanitaria equa, rispettosa delle diversità culturali e mirata alle specifiche esigenze delle popolazioni migranti.

