Migranti, a Mantova la prefettura crea un gruppo di confronto per migliorare l’integrazione

Roma, 20 giugno 2023 – Recentemente si è tenuto un importante incontro presso la Prefettura di Mantova. All’appuntamento erano presenti i rappresentanti di organizzazioni come Caritas, Acli, Associazione nazionale oltre le frontiere (Anolf), sindacati CGIL, CISL e UIL, nonché i responsabili dei patronati. L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di promuovere la collaborazione tra enti pubblici e privati per favorire un’efficace inclusione dei cittadini stranieri nel tessuto sociale ed economico locale. Inoltre, si è evidenziata la necessità di fornire loro gli strumenti necessari ai migranti per comprendere i propri diritti e doveri.

Migranti, a Mantova un tavolo rotondo per migliorare l’accoglienza e l’integrazione

Il confronto in prefettura ha messo in luce l’importanza di una sinergia tra enti pubblici e organizzazioni private operanti nel settore dell’immigrazione. L’obiettivo è quello di strutturare un ambiente favorevole all’inclusione dei migranti e dei cittadini stranieri, consentendo loro di integrarsi in modo efficace nella comunità locale. Questa collaborazione mira anche a migliorare la fruibilità dei servizi dedicati e a fornire supporto in situazioni di particolare vulnerabilità.

Un risultato significativo dell’incontro è stata la creazione di un “gruppo di confronto” specificamente focalizzato sull’immigrazione. Questo gruppo avrà il compito di studiare e promuovere le migliori pratiche e le azioni da intraprendere per favorire l’integrazione dei cittadini stranieri. Sarà un’importante opportunità per identificare soluzioni concrete e offrire un adeguato supporto ai cittadini stranieri, anche in situazioni di particolare fragilità. L’iniziativa si inquadra nel più ampio contesto del Progetto FAMI “Multitasking 2.0”. Questo progetto mira a fornire un sostegno adeguato agli stranieri presenti sul territorio e a diffondere una cultura della legalità. La creazione del gruppo di confronto rappresenta un passo concreto verso l’implementazione di azioni volte a migliorare l’inclusione e a garantire la tutela dei diritti dei cittadini stranieri.

