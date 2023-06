Italia. Impegno solidale nel supporto ai rifugiati sottolineato dal presidente Mattarella

Roma, 20 giugno 2023 – Sotto il segno dell’umanità e della solidarietà, l’Italia si conferma in prima linea nell’adempimento del suo alto dovere di assistenza e accoglienza verso i rifugiati. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha riaffermato l’impegno del paese nel rispetto dei diritti e delle libertà democratiche, come previsto dalla Costituzione, per coloro ai quali viene impedito l’effettivo esercizio di tali diritti nei loro paesi d’origine.

Mattarella ha espresso gratitudine all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) con cui l’Italia mantiene stretti legami di collaborazione. Ha anche elogiato il personale delle varie Amministrazioni dello Stato e tutti gli operatori della protezione internazionale e dell’accoglienza, riconoscendo la loro professionalità e profondo spirito umanitario nel lavorare quotidianamente per alleviare le sofferenze dei rifugiati e garantire loro l’accesso ai servizi essenziali.

Tuttavia, Mattarella ha sottolineato che, nonostante gli sforzi attuali, è necessario affrontare le sfide a lungo termine attraverso soluzioni strutturali. Egli ha sottolineato l’importanza di passare dalla gestione emergenziale all’azione congiunta a livello europeo e internazionale. Per raggiungere tale obiettivo, è indispensabile intervenire sulle cause profonde che costringono milioni di persone bisognose ad abbandonare i loro paesi.

Il presidente ha ribadito che i rifugiati, in particolare coloro che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità, meritano opportunità alternative ai rischiosi viaggi che intraprendono per necessità. È fondamentale che la comunità internazionale si unisca per affrontare il dramma di circa 100 milioni di persone che sono costrette a lasciare le proprie case in cerca di protezione da persecuzioni, abusi e violenze.

L’appello di Mattarella richiama l’attenzione sul fatto che la protezione dei diritti umani e il rispetto dei valori fondamentali sanciti nella Costituzione repubblicana richiedono un impegno concreto per risolvere la radice dei problemi che spingono così tante persone a fuggire dalle loro terre d’origine.

L’Italia si conferma quindi un paese che affronta le sfide legate alla protezione dei rifugiati con un approccio umanitario e orientato alla soluzione dei problemi. In un contesto globale sempre più complesso, l’impegno del presidente Mattarella e del paese nel suo insieme rappresenta un faro di speranza per coloro che cercano sicurezza e protezione in tempi di difficoltà.