Migranti, nel trapanese un torneo di calcio balilla umano per la giornata del rifugiato

Roma, 12 giugno 2024 – Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale del Rifugiato, la cooperativa sociale Badia Grande ha organizzato un evento unico e coinvolgente. Si tratta di un torneo di “calcio balilla umano”, e a partecipare sono giovani migranti. Le prime gare si sono disputate ieri pomeriggio in Piazza della Vittoria, appena fuori Porta Nuova.

Migranti, un torneo di calcio balilla umano per celebrare i rifugiati

Il torneo vede la partecipazione di otto squadre. Ciascuna è composta da otto “calciatori” provenienti dai centri Msna Bonagia, Mappamondo e Salemi. Nonché dai centri Sai di Valderice, Alcamo, Marsala, Buseto Palazzolo e Paceco. I giocatori, giovani migranti di età compresa tra i 16 e i 26 anni, rappresentano una varietà di nazionalità, tra cui Bangladesh, Costa d’Avorio, Afghanistan, Tunisia, Egitto, Somalia e Marocco. Questi atleti sono tutti ospiti dei centri di accoglienza per adulti (Sai) e per minori stranieri non accompagnati (Msna) gestiti da Badia Grande nella provincia di Trapani.

Dopo i primi quattro incontri disputati a Marsala, nello spazio accanto al Cine Teatro Impero, in vetta alla classifica provvisoria si trovano le squadre Msna Salemi, Sai Alcamo e Msna Bonagia. La seconda giornata del torneo si terrà domani a Valderice (TP) e la terza venerdì a Custonaci (TP). Le semifinali e la finale si disputeranno sabato. Subito dopo, residenti della cittadina del Trapanese e migranti condivideranno le emozioni del calcio con l’evento “Agli Europei si tifa insieme”. Sarà un momento di aggregazione, socializzazione e integrazione con la proiezione in diretta della partita Italia-Albania. Per concludere, ci sarà musica dal vivo con i ForeWay.

Oltre al torneo di calcio balilla umano, Badia Grande ha organizzato numerose altre iniziative per promuovere l’integrazione. Tra queste, laboratori di narrazione, testimonianze, dibattiti, incontri, performance di danza, musica dal vivo e momenti di convivialità. Domenica prossima, ad Alcamo, poi, gli ospiti dei centri di accoglienza parteciperanno alla manifestazione “Mediterraneo di Pace”, una tavolata multietnica per le vie del centro storico. Il 21 giugno, al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala, invece, si terrà una kermesse culturale sul tema “Ogni storia merita di essere ascoltata”. L’evento conclusivo si terrà il 28 giugno ad Alcamo, con la proiezione del mediometraggio “Sotto lo stesso cielo – Abbiamo diritto ad una vita felice”, scritto e diretto da Carlo Palmeri.

