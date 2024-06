Il Decreto Flussi e le accuse di Meloni alla Campania: un’analisi critica

Roma, 12 giugno 2024 – In un recente intervento, la premier Giorgia Meloni ha sollevato preoccupazioni riguardo un numero sproporzionato di domande di nulla osta al lavoro provenienti dalla Campania, sottolineando come questi flussi migratori possano essere utilizzati dalla criminalità come canale per l’immigrazione irregolare. In risposta, Michele Cutolo, presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori a Napoli e vicepresidente nazionale dell’organizzazione, ha chiarito che la gestione delle domande di nulla osta è competenza delle prefetture e del Ministero degli Interni, esonerando le Regioni da responsabilità in merito ai controlli.

Secondo i dati forniti, in Campania sono state presentate 109.716 domande di nulla osta al lavoro, un numero cinque volte superiore a quello di regioni come il Lazio o il Veneto. Meloni ha definito “allarmanti” questi numeri, indicandoli come un segnale di potenziali abusi del sistema dei decreti flussi da parte della criminalità organizzata.

Cutolo ha risposto alle accuse sottolineando come la presenza significativa di comunità bangladese e indiana in alcune aree della provincia napoletana, come Palma Campania, Poggiomarino e Terzigno, non sia un fenomeno nuovo. Questa tendenza, infatti, è in crescita esponenziale da oltre un decennio, seguendo un pattern già osservato agli inizi degli anni Duemila con le comunità cinesi. Secondo Cutolo, è sorprendente che ci si ponga il problema solo ora, dato che il numero elevato di richieste dalla Campania è un dato consolidato negli anni, non un’anomalia recente dovuta ai decreti flussi.

Un elemento cruciale della questione riguarda il processo di verifica delle domande. Le prefetture hanno 20 giorni per accertare l’esistenza e la necessità dell’azienda richiedente, ma l’enorme quantità di domande ricevute durante il click day rende questo controllo praticamente impossibile. Cutolo ha evidenziato che il sistema attuale non è adeguato a gestire un volume così elevato di richieste in tempi così ristretti.

La premier Meloni ha portato la questione all’attenzione del Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, evidenziando l’uso improprio dei decreti flussi da parte della criminalità. Tuttavia, Cutolo sostiene che un flusso di immigrazione controllata, con percorsi di integrazione sociale ben strutturati, dovrebbe essere agevolato e non ostacolato. La sua posizione mette in luce la necessità di riformare il sistema di gestione delle domande per renderlo più efficiente e meno vulnerabile a possibili abusi, piuttosto che condannare a priori un’intera regione basandosi su numeri che riflettono una realtà consolidata e non un’anomalia.

In conclusione, mentre le preoccupazioni di Meloni riguardo ai possibili abusi del sistema sono legittime, è fondamentale adottare un approccio equilibrato che consideri le dinamiche demografiche e sociali delle diverse regioni. La questione sollevata invita a riflettere sulla necessità di un sistema più robusto ed efficiente per la gestione dei flussi migratori, che possa garantire sicurezza senza penalizzare ingiustamente chi cerca di integrarsi e contribuire alla società italiana.