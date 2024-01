Massa Carrara, nuovo accordo tra Prefettura e Croce Rossa sull’accoglienza dei migranti

Roma, 18 gennaio 2023 – E’ stato siglato oggi un importante accordo tra il Prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea, e il Direttore del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana, Pasquale Giacomo Morano, per regolare il contributo della CRI durante gli arrivi di migranti presso il porto di Marina di Carrara, nonché per gli adempimenti successivi alla primissima accoglienza. L’intesa, che dà attuazione a un accordo quadro precedentemente firmato dal Ministero dell’Interno e dalla Croce Rossa Italiana, è stata salutata come un passo significativo nella gestione coordinata di situazioni delicate.

Migranti, a Massa Carrara nuovo accordo tra il Prefetto e la Croce Rossa

Il Prefetto Aprea ha sottolineato l’importanza di un’azione concertata in queste circostanze, evidenziando che questa convenzione rappresenta un ulteriore perfezionamento di un modus operandi già collaudato. Questo accordo, inoltre, segue quello precedentemente stipulato con Carrara Fiere nei mesi scorsi, confermando l’impegno delle autorità locali nel gestire efficacemente gli arrivi di migranti. La collaborazione, ispirata all’accordo quadro nazionale, quindi, mira a garantire una risposta organizzata ed efficiente a situazioni complesse.

A sua volta, il Direttore regionale della Croce Rossa Italiana ha espresso apprezzamento per il lavoro di squadra svolto finora, ritenendolo un modello che potrebbe essere replicato anche in altre realtà territoriali. Inoltre, ha assicurato il massimo impegno da parte della sua organizzazione nell’adoperarsi per garantire un’accoglienza umanitaria e dignitosa a coloro che giungono nel nostro paese in cerca di protezione e sicurezza.

All’evento hanno preso parte rappresentanti delle forze di Polizia, delegati della provincia, membri dell’amministrazione comunale e dell’Autorità di Sistema Portuale. Tutti hanno sottolineato l’importanza della collaborazione interistituzionale per affrontare sfide umanitarie e sociali.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia