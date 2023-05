Migranti, Meloni a Praga: “Servono azioni concrete dall’Ue”

Roma, 10 maggio 2023 – Nella giornata di oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è volata a Praga per presenziare a un bilaterale con il Premier ceco Petr Fiala. Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi importanti. Si è parlato di energia, di Patto di stabilità, di sostegno a Kiev, della via della Seta e, ovviamente della questione dei migranti.

Migranti, Meloni: “Mi aspetto azioni concrete dall’Ue”

“Trovare e portare avanti una cooperazione non predatoria con i paesi africani diventa anche lo strumento più serio per affrontare la crisi migratoria che tutti quanti stiamo vivendo. Il primo ministro Fiala, che è persona intelligente e lungimirante capisce come ormai sia inevitabile affrontare la questione a livello europeo. E affrontarla prima che investa il territorio europeo. Perchè altrimenti è inevitabile che noi continueremo magari a discutere tra noi su un problema che in ogni caso rimane in Europa. Il modo più serio per risolvere questo problema, e io l’ho posto tante volte in consiglio europeo e ho sempre trovato la solidarietà delle Repubblica Ceca, è spostarsi sull’attenzione nella difesa della dimensione esterna. Lavorare a una seria politica di rimpatri. Lavorare insieme alle nazioni di provenienza e di transito dei migranti irregolari”, ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa a Praga.

“Bisogna garantire un diritto che noi non abbiamo sempre garantito. Il diritto soprattutto a non essere costretti a dover scappare dalla propria terra per trovare condizioni di vita più favorevoli di quelle nelle quali si vive. Questo diritto noi vogliamo aiutare a garantirlo. Per farlo sono necessarie ovviamente azioni concrete da parte della Commissione europea. Ci aspettiamo che vengano portate avanti prima del prossimo Consiglio europeo che si occuperà di questa materia. E sulle quali abbiamo finora lavorato insieme e continueremo a lavorare insieme”, ha aggiunto infine la Premier.

