Migranti, Meloni al Consiglio Ue: “Non sono delusa da chi difende i propri interessi”

Roma, 30 giugno 2023 – La Premier Giorgia Meloni ha concluso il Consiglio dell’Unione Europea affermando di aver fatto ogni sforzo possibile per mediare con Polonia e Ungheria sul tema migranti. Nonostante i suoi tentativi, però, le divergenze rimangono e sarà necessario continuare a lavorare con questi due Paesi per trovare una soluzione comune.

Migranti, Meloni: “Non sono delusa da chi difende i propri interessi”

Per evitare di peggiorare ancora di più la situazione e compromettere le relazioni, Meloni ha sottolineato che non è mai delusa da coloro che difendono i propri interessi nazionali. Allo stesso tempo, però, ha anche evidenziato che la loro posizione non riguarda la dimensione esterna, che è una priorità per l’Italia, e che l’obiettivo è trovare un accordo comune per affrontare la questione della migrazione. Durante un punto stampa successivo al vertice dell’UE, poi, la Premier ha spiegato che “la questione che pongono polacchi e ungheresi non è peregrina, sono probabilmente i due paesi che si stanno occupando più di profughi ucraini. E lo fanno con risorse Ue che non sono sufficienti”.

“Non ho riserve nei confronti della mia amica Giorgia e sono soddisfatto del ruolo che ha svolto. Perché ha sempre cercato di trovare un compromesso. Ma abbiamo convenuto sul fatto di non essere d’accordo sul tema migranti. Lo siamo su tutto il resto”, ha commentato il Premier polacco, Mateusz Morawiecki, al termine del vertice Ue. “Le auguro buona fortuna con questo patto. Non credo sia la soluzione perché non affronta il problema alla radice, ma non commento le prerogative e le valutazioni del governo italiano. Se non affrontiamo le cause dell’immigrazione clandestina alla radice non facciamo altro che generare ulteriori ondate di migranti, come accade in Francia o in Svezia”, ha aggiunto inoltre.

