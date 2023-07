Wise, in un anno l’azienda di trasferimento denaro ha registrato un incremento del 37% delle transazioni

Roma, 30 giugno 2023 – Wise, l’azienda di trasferimento di denaro, ha registrato una significativa crescita di clienti e di volumi delle transazioni nell’ultimo anno. Secondo un comunicato stampa pubblicato martedì 27 giugno, infatti, la base clienti dell’azienda è aumentata del 34%. Raggiungendo un traguardo di 10 milioni di individui e aziende. Inoltre, i volumi delle transazioni sono cresciuti del 37%, raggiungendo complessivamente 104,5 miliardi di sterline (circa 133 miliardi di dollari) nei 12 mesi conclusisi il 31 marzo.

L’incremento di Wise

Kristo Käärmann, co-fondatore e CEO di Wise, ha sottolineato che l’obiettivo dell’azienda è quello di consentire trasferimenti di denaro internazionali senza problemi. Ma anche sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze dei clienti. Inoltre, ha evidenziato gli investimenti continui di Wise nell’infrastruttura. Così come il lancio di funzionalità innovative tipo Assets, che agevolano movimenti e gestione del denaro più rapidi, convenienti e trasparenti per una base utenti globale in crescita. Come riportato da CNBC, i positivi risultati finanziari hanno avuto un impatto significativo sulle performance delle azioni di Wise, che hanno registrato un aumento di circa il 16% dopo l’annuncio.

E non è tutto: il profitto ante imposte di Wise è quasi triplicato. Questo principalmente grazie all’aumento dei ricavi da interessi derivanti dalla crescita dei tassi di interesse. Inclusa l’ultima decisione della Bank of England di alzare i tassi. Secondo Käärmann, lo sviluppo di Wise è dovuto a diversi fattori chiave, tra cui la promozione dell’azienda da parte dei clienti attraverso il passaparola. Poi anche una forte fedeltà dei clienti, la capacità di soddisfare le esigenze dei clienti per pagamenti istantanei. E un numero crescente di servizi che migliorano la proposta di valore dell’azienda. Pensando al futuro, quindi, Wise si dice ottimista sulle prospettive. Si prevede, infatti, una crescita dei ricavi compresa tra il 28% e il 33% per l’anno fiscale 2024, come indicato nel comunicato stampa.

Tra l’altro, solamente nell’ultimo anno, l’azienda ha introdotto nuove offerte per migliorare ulteriormente i propri servizi. Un esempio è Interest, un prodotto di risparmio che consente ai clienti di Wise Assets nel Regno Unito di guadagnare interessi sulle proprie disponibilità in sterline, euro e dollari. Inoltre, ha stretto partnership strategiche, integrando la propria piattaforma nel conto bancario digitale all-in-one di Bluevine per le piccole imprese al fine di semplificare i pagamenti transfrontalieri. In collaborazione con Interactive Brokers, un broker elettronico, poi ha consentito ai clienti di risparmiare sulle commissioni di trasferimento durante gli investimenti in 150 mercati globali. Infine, Wise ha stretto una partnership con G-P, una piattaforma globale per l’impiego, per agevolare pagamenti transfrontalieri più rapidi per lavoratori autonomi e contractor.

