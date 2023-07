Migranti. False domande per la regolarizzare, due arresti a Taranto

Roma, 3 luglio 2023 – In seguito a un’inchiesta approfondita sulla presunta falsificazione di domande di emersione dei cittadini stranieri irregolari sul territorio italiano a scopo di lucro, la polizia ha effettuato un’operazione di arresto nella città di Taranto. L’azione è stata condotta in ottemperanza a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale di Taranto, su richiesta della Procura.

Le indagini hanno portato all’arresto di due individui, ritenuti responsabili di un’organizzazione criminale dedita alla commissione di diversi reati. Una delle persone coinvolte è accusata di peculato, favoreggiamento aggravato dalla permanenza illegale di cittadini stranieri irregolari nel territorio tarantino, falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e tentata truffa in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Secondo le autorità, questa persona avrebbe agito in concorso con altri individui al fine di falsificare domande di emersione dei cittadini stranieri irregolari al fine di trarre un profitto personale illegale. Inoltre, il coinvolgimento di un pubblico ufficiale nelle attività illecite solleva gravi preoccupazioni sulla corruzione all’interno dell’apparato statale.

La seconda persona coinvolta nell’operazione è accusata di peculato in concorso. Le autorità ritengono che questa persona abbia partecipato all’organizzazione criminale, contribuendo alle attività illegali finalizzate al profitto personale.

Le indagini svolte dalle forze dell’ordine hanno rivelato una rete di connivenze e complicità tra i membri dell’organizzazione, che avrebbe consentito la falsificazione delle domande di emersione al fine di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici. Le autorità stanno ancora indagando sulle dimensioni e l’entità delle attività illegali condotte da questa organizzazione criminale.